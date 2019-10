Motores Fãs do Team Hyundai Portugal escolheram decoração dos i20 R5 para o Rali do Algarve Por

Com vem sendo habitual o Team Hyundai Portugal quer marcar a diferença no Campeonato de Portugal de Ralis ostentando diferentes decorações em cada prova da temporada 2019, e o derradeiro evento do ano não será exceção.

Tal como vem sendo hábito os fãs são chamados a escolher uma das decorações presentes a concurso, tendo já eleito a que vai ser ostentada pelos i20 R5 de Armindo Araújo e Bruno Magalhães no Rali do Algarve.

Para o evento Clube Automóvel do Algarve – que é também pontuável para o European Rally Trophy da FIA – surgiram cerca de 500 participações, tendo os fãs optado pela mesma decoração escolhida para o Rali Terras d’Aboboreira, disputado em setembro deste ano.

Esta decoração arrecadou 37,6% dos votos e resultou da segunda edição do passatempo “Dácor ao Hyundai i20R5”. Em segundo lugar, com 17,38% dos votos, ficou a decoração do Rali de Portugal e a terceira decoração mais votada foi a do Rallye Vidreiro, com 11,44% dos votos.

“A Hyundai Portugal está, desde o primeiro dia deste projeto, nos ealis pelos ralis. Esta época continuamos a deixar a nossa marca do CPR, não só a nível desportivo, mas também ao surpreender os adeptos e todos os intervenientes na modalidade a cada rali com novos motivos para que sigam e acompanhem a equipa”, referiu Sérgio Ribeiro.

O CEO da Hyundai Portugal acrescentou ainda: “Depois de termos apresentado novas decorações em todos os ralis da época, para a última prova deixamos à escolha dos nossos fãs aquela que será a decoração dos nossos Hyundai i20 R5, que a meu ver foi muito bem escolhida”.