Farmácias vacinaram menos 64 mil portugueses do que há um ano

Rede bate recorde no primeiro dia da época vacinal, depois faltaram vacinas para responder à procura. Farmácias só recebem mais 210 mil doses em novembro.

A rede de farmácias bateu o seu recorde de dispensa de vacinas da gripe no primeiro dia da época vacinal deste ano. No dia 19 de outubro, 67 mil portugueses vacinaram-se com recurso às farmácias.

A dispensa de vacinas da gripe registou um crescimento de 21 por cento na primeira semana da época vacinal, em relação ao mesmo período do ano passado. A situação inverteu-se a seguir, porque as farmácias não dispõem de vacinas para satisfazer todos os pedidos.

Até ao final do mês de outubro, 234 mil portugueses vacinaram-se nas farmácias, menos 64 mil do que em 2019, por esta altura, informa a Health Market Research, multinacional portuguesa de informação e estudos de mercado de produtos farmacêuticos.

“Os nossos dados indiciam que o primeiro stock de vacinas das farmácias está tecnicamente esgotado”, afirma João Norte, da Health Market Research.

“O nosso estudo de mercado confirma que se regista um crescimento exponencial e inédito da procura de vacinas da gripe nas farmácias, por parte da população portuguesa”, refere este especialista no mercado farmacêutico.

“A rede de farmácias vai receber um segundo fornecimento, de 210 mil vacinas, na segunda quinzena de novembro, insuficiente para satisfazer todos os pedidos”.

A vacina da gripe faz parte do Plano Nacional de Vacinação, tendo o Estado adquirido este ano um recorde de dois milhões de doses.

As farmácias, pelo seu lado, procuraram subir também as suas encomendas, mas só conseguiram garantir 440 mil doses, número máximo que lhes foi disponibilizado pelas empresas que comercializam em Portugal vacinas da gripe.

No ano passado, as farmácias obtiveram 600 mil doses e satisfizeram a procura de 543 mil portugueses.