Farfus e Catsburg juntam-se ao clã Hyundai no WTCR

Augusto Farfus e Nicky Catsburg estão de regresso ao ‘Mundial’ de Carros de Turismo, já que vão tripular Hyundai i30 N no WTCR de 2019.

O brasileiro, que recentemente anunciou a sua saída do DTM, irá juntar-se ao holandês, que no passado competiu pela Lada e pela Volvo Cyan Racing no WTCC, agora para tripular um dos carros das equipas cliente da Hyundai na Taça do Mundo de Carros de Turismo.

“Será um novo desafio para mim, pois nunca guiei um carro TCR antes. A última vez que tripulei um carro de tração à frente foi em 2006”, destaca Farfus, que no passado também competiu pela BMW no WTCC, regressa assim à cena mundial para tripular um bólide idêntico ao usado por Gabriele Tarquini para garantir o título esta temporada.

Nicky Catsburg e Augusto Farfus estarão integrados numa estrutura que substituirá a Yvan Muller Racing e será, juntamente com a BRC Racing – de Tarquini e Michelisz – , responsável por fazer correr os Hyundai i30 N TCR.