Desporto Famalicão bate Tondela e sobe ao quinto posto

O Famalicão venceu na visita ao Tondela, por 1-0, esta tarde, em jogo a contar para a 30.ª jornada da I Liga.

Com os três pontos, os famalicenses subiram ao quinto posto da classificação, aproveitando a derrota do Rio Ave com o Gil Vicente.

Já o Tondela continua perto da zona de despromoção.

O único golo da partida foi marcado por Fábio Martins, aos 55 minutos.