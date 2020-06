Desporto “Faltam-nos os adeptos para empurrar esta equipa para a reta final”, diz Lage Por

O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez a antevisão do jogo com o Santa Clara, que se disputa amanhã, no Estádio da Luz, que surge depois de quebrado um longo jejum de vitórias.

Depois da vitória diante do Rio Ave, na jornada anterior, o Benfica tenta manter-se na rota dos triunfos. Bruno Lage lamenta não poder contar com o apoio dos adeptos, nas bancadas.

“Sentimos a falta dos nossos adeptos, isso é notório. Temos receções fantásticas onde estamos, nos hotéis, à entrada do estádio, mas aquele calor e o apoio ao longo da época é algo que não sentimos. Ouvimos a voz de toda a gente e faltam-nos os adeptos para apoiar e empurrar esta equipa para a reta final”, realçou o técnico, na conferência de imprensa.

Aliás, a ausência de adeptos nos estádios pode ajudar a compreender o percurso irregular do Benfica e do FC Porto, que conquistaram apenas cinco e quatro pontos, respetivamente, em nove possíveis, depois da retoma da I Liga.

Bruno Lage lembra que “todos estão a passar por algo que nunca passaram”. Mas uma vez que não é possível alterar as circunstâncias em que o jogo se disputa, resta “repetir o que foi bem feito e vencer o jogo seguinte”.

“O que é nosso é perceber o que não fizemos de bom nos jogos, o que fizemos de bom e vencer o jogo seguinte. Como referi após o Rio Ave, é isso que mais me preocupa e é nisso em que me foco: no jogo seguinte. Nada me distrai”, referiu o técnico.

Bruno Lage não poderá contar com Jardel nem com Grimaldo, por lesão. Mas o técnico prefere destacar o positivo: o bom jogo de Nuno Tavares, no lado esquerdo da defesa.

“Fiquei muito satisfeito com o Nuno, não apenas no jogo, mas ao longo da época. Sente que é uma solução válida. O Grimaldo tem feito uma grande época, muito à sua imagem e, não estando disponível, o Nuno sabia que ia jogar e nós sabíamos que ele iria corresponder”, destacou Lage.

Aliás, o facto de “ter sempre alguém no banco disponível para entrar e resolver os problemas” do Benfica merece destaque do treinador, que aponta o dedo a outra solução que não foi titular (Seferovic) e lembra ainda que Vinícius já cumpriu o mesmo papel, quando não era pedra no onze.

O outro ponta de lança, Dyego Sousa, merece elogios de Bruno Lage, apesar da exibição menos conseguida. “Fez tudo o que lhe pedi”, assume o treinador.

Num olhar sobre o adversário, Bruno Lage destaca um Santa Clara “muito competente”, que criará “problemas e oportunidades”.

“O Benfica terá de se apresentar ao melhor nível emocional para conseguir os três pontos”, assume o treinador.

O Benfica recebe o Santa Clara amanhã, às 19h15, em partida da 28.ª jornada da I Liga, num Estádio da Luz.

Os encarnados repartem a liderança com o FC Porto, ambos com 64 pontos, mas os dragões terão vantagem, no final da temporada, no critério de desempate por confrontos diretos, já que venceram as duas partidas diante do Benfica.