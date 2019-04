Mundo Falso alarme na ameaça à bomba em arranha-céu de Madrid Por

A ameaça de bomba no arranha-céu Torrespacio, uma das quatro torres emblemáticas do Passeio da Castelhana, em Madrid, foi um falso alarme e as pessoas retiradas do edifício de escritórios já regressaram ao seu local de trabalho.

O alarme tinha sido dado às 12:25 (11:25 em Lisboa) com uma chamada telefónica para a embaixada da Austrália, que assim como as representações diplomáticas do Reino Unido, Canadá, e Holanda se situa no edifício, com 235 metros e 57 andares, mais seis de estacionamento com 1.270 lugares para automóveis.

A Polícia Nacional espanhola, em colaboração com os bombeiros, serviços médicos e agentes de mobilidade da cidade, apoiaram a evacuação do arranha-céu que entretanto voltou a ser ocupado por quem aí trabalha.

As forças de segurança revistaram o edifício e agora investigam o autor da chamada com a ameaça de bomba.