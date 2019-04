Motociclismo Falecimento de Duarte Forjaz deixa o motociclismo português mais pobre Por

Faleceu Duarte Forjaz, fundador da Federação de Motociclismo de Portugal juntamente com Jorge Viegas – atual presidente da Federação Internacional da modalidade – e António Francisco, em maio de 1990.

Na altura a entidade federativa nacional chamava-se Federação Nacional de Motociclismo, mas o intuito era relançar o motociclismo no nosso país, o que acabou por ser conseguido com o conseguido com o contributo de Duarte Forjaz.

A forte ligação ao motociclismo Forjaz iniciou-a no Moto Clube de Sintra, onde foi presidente, sendo também membro do painel de dirigentes da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), onde recebeu recentemente o diploma de dirigente honorário, depois de ter sido um dos membros da Comissão de Turismo e Concentrações – entre 1993 e 1998.

Mais tarde Duarte Forjaz juntou-se à Comissão de Mobilidade, Transporte, Segurança Rodoviária, Indústria, Assuntos Públicos da FIM, primeiro como membro e entre 2002 e 2010 como vice-presidente. A Comissão Jurídica contou novamente com ele durante dois mandatos, que terminaram em 2018.

Forjaz foi também promotor do campeonato nacional de Supermoto quando a modalidade deu os primeiros passos em Portugal, lado a lado com o Superquad.