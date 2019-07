Motores Faleceu o antigo ‘ás’ dos ralis Jean-Luc Therier Por

Faleceu hoje, aos 74 anos, Jean-Luc Thérier, ainda glória dos ralis mundiais e do automobilismo francês em geral.

Antigo piloto da Alpine Renault, mas que se notabilizou também aos comandos de outras marcas como a Porsche ou a Toyota, Thérier sucumbiu a uma doença prolongada.

O gaulês era um dos três grandes pilotos de ralis do seu país do final da década de 1960 e das décadas de 1970 e 1980, juntamente com Bernard Darniche e Jean-Claude Andruet, a que se juntou mais tarde um quarto, Jean Ragnotti.

Jean-Luc Thérier iniciou-se nos ralis nos anos de 1960, aos comandos dos famosos Renault 8 Gordini, mas foi num Alpine A110 que se começou a destacar, vencendo por duas vezes no campeonato internacional de marcas – o antecessor do atual ‘Mundial’ de Ralis – em 1970, impondo-se em San Remo e na Acrópole.

Depois do piloto francês conseguiu mais cinco sucessos no Campeonato do Mundo entre 1973 e 1990, logrando impor-se na Volta Corsega aos comandos de um Posrche 911 SC. No total Jean-Luc logrou 10 pódios, sendo a sua última aparição no WRC no Rali de Monte Carlo em 1984, onde foi quarto aos comandos de um Renault 5 Turbo.

Fora dos ralis Thérier também se aventurou, com destaque para as 24 Horas de Le Mans – entre 1967 e 1969 e em 1977. Sofreu três abandonos, mas também conseguiu ser 10º num Alpine A210 na sua participação na famosa corrida de resistência.