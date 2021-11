País Factos de segurança a saber ao andar num Uber em qualquer parte do mundo Por

Apesar das polémicas que diferentes leis têm levantado em torno do Uber e a sua forte concorrência com as tradicionais empresas de táxi, a verdade é que o serviço continua a apresentar grandes vantagens, mas também existem desvantagens importantes que nem sempre são levadas em consideração e como utilizadores é importante saber.

Embora cada lugar do mundo tenha uma distribuição única de dados, existem estatísticas que podemos medir sobre acidentes por carona solidária e riscos associados a lesões corporais. Os motoristas do Uber passam mais tempo nas estradas do que outros condutores.

Um dos motivos pelos quais os motoristas de Uber são conhecidos por serem mais sujeitos a acidentes é que eles tendem a ficar muito mais horas na rua continuamente, muitas vezes isso se traduz em sonolência, cansaço e manipulação perigosa do excesso de confiança que abre a possibilidade de um número maior de lesões.

Viagens noturnas

Os contratados independentes do Uber (os motoristas) costumam ser muito mais ativos à noite. Embora não seja necessariamente culpa do motorista, já que à noite é quando ocorre o maior número de empregos ou utilizadores ativos. Conduzir à noite expõe as transportadoras a possíveis encontros com motoristas imprudentes e ao escuro, outro fator de risco.

Grande número de clientes e regulamentos de viagens

As estatísticas mostram que cerca de 94 milhões de pessoas usam o Uber em todo o mundo. Esta grande demanda, juntamente com uma legislação

ambígua que força os motoristas a “trabalharem mais” em muitos aspectos para obter os mesmos benefícios que em outras plataformas, incentiva a direção descuidada em busca de mais serviços concluídos, com menos tempo de inatividade, fazendo com que o transporte no Uber seja relativamente mais arriscado do que outros meios convencionais.

Legislação e regulamentos ainda a serem desenvolvidos

Apesar do fato de que o trabalho continua para garantir que os motoristas do Uber tenham regulamentações muito mais rígidas ao iniciar uma carreira no sistema de passeio compartilhado, realmente há muito o que trabalhar nesse aspecto.

Por outro lado, as empresas de táxi possuem normas legais e devem cumprir certas medidas de segurança na contratação, treinamento e aconselhamento de segurança para os motoristas.

Tendo em conta que as regulamentações existem por razões de segurança ou simples garantias para os utilizadores, esta ausência de barreiras à entrada deve ser considerada na solicitação do serviço.

Responsabilidade por danos pessoais Bem como Amanda D. conhecido Advogado de acidentes Uber não pode ser responsabilizada por danos ou ferimentos causados por negligência de um dos condutores, mas o que se pode fazer, no caso de ter sido ferido num acidente rodoviário envolvendo plataforma de partilha de passageiros, é estabelecer responsabilidades para garantir que o motorista ou seu provedor de seguro (obrigatório para todos os motoristas Uber) é responsável por fazer a compensação adequada.

Cada caso será único, mas é importante entender que a falta de uma legislação abrangente para o serviço ou não deixa o cidadão sem direito à indenização.

Validação de correspondência

O uso de plataformas tecnológicas pode ser uma barreira confusa a ser superada para muitos utilizadores, mas isso não é desculpa para eles não trabalharem em conjunto com os motoristas para garantir a segurança de sua viagem.

Ao adquirir um Uber, o sistema produz um perfil do carro e do motorista, então, validar cada um desses dados: Nome, placas, tipo de veículo ou rosto do motorista, validá-los, é uma responsabilidade fundamental que recai sobre os utilizadores.

Por não ter uma rede de contato pessoa-pessoa, como acontece com as empresas de táxi, são os utilizadores que devem zelar pela sua segurança.