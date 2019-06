Facebook vai criar mais 500 empregos com novo centro de engenharia em Londres

O Facebook anunciou hoje que vai criar 500 novos empregos em Londres no final deste ano, quando abrir o novo centro de engenharia da empresa na capital britânica.

A vice-presidente do Facebook para Europa, Médio Oriente e África, Nicola Mendelsohn, disse hoje na London Tech Week que os novos postos de trabalho demonstram “não só o compromisso da empresa com o Reino Unido”, mas também a determinação da tecnológica em fazer “todo o possível” para que a rede social “seja um lugar seguro”.

Mendelsohn referiu ainda que 100 novos trabalhadores estarão vocacionados para trabalhar na área da inteligência artificial, enquanto que outro “número considerável” será responsável por trabalhar ao nível da segurança, o que implicará fabricar um ‘software’ para lutar contra as mensagens “spam”, outros conteúdos maliciosos e contra as contas falsas.

No total, serão mais de 3.000 as pessoas que trabalham no Facebook em Londres, incluindo os novos colaboradores.

Trata-se do maior núcleo de engenharia que o gigante tecnológico possui fora dos Estados Unidos.

A rede social viu-se envolvida nos últimos tempos em vários escândalos relacionados com a privacidade e a propagação de informação falsa.

O Reino Unido multou o Facebook em 500.000 libras (565.000 euros) no ano passado por violar a lei da proteção de datos no país.

O Facebook, em conjunto com a britânica Cambridge Analytica, empresa que já fechou, acedeu indevidamente aos dados de 87 milhões de utilizadores da rede social em todo o mundo, o que foi provavelmente usado para influenciar a campanha sobre o referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, designada por Brexit, que decorreu a 23 junho de 2016.

O ministro da Cultura, Media e Desportos britânico, Jeremy Wright, congratulou-se hoje com o novo investimento do Facebook em Londres, descrevendo-o como “um passo positivo”, graças ao qual “os especialistas britânicos podem ajudar a desenvolver soluções tecnológicas para combater comportamentos danosos em todo o mundo”.

Na mesma linha de pensamento, o presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, disse que se trata de “mais uma prova” de que a cidade é “aberta a talentos e investimentos” no setor em ascensão, o da tecnologia.