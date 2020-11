Nas Notícias Facebook diz ter eliminado sete milhões de conteúdos nocivos Por

Um porta-voz do Facebook adiantou que a rede social eliminou, ao longo do segundo trimestre, sete milhões de conteúdos nocivos.

“Graças à nossa rede global de verificadores, entre abril e junho, etiquetámos com mensagens de advertência 98 milhões de peças de desinformação ligadas à covid-19 e eliminámos outros sete milhões cujo conteúdo poderia ter derivado em danos físicos”, precisou o porta-voz do Facebook, citado pela Efe.

No mesmo período, “mais de 2000 milhões de pessoas” que pesquisavam informação sobre a covid-19 foram direcionadas “para recursos de autoridades de saúde”.

Segundo a rede social, sempre que é detetada uma informação falsa sobre a pandemia a mesma é eliminada de imediato.

O responsável global de interrupção de ameaças do Facebook, David Agranovich, salientou, no passado mês de outubro, que a maioria das campanhas de desinformação relacionadas com a covid-19 utilizava a pandemia como um chamariz para captar a atenção dos utilizadores, desviando-os para páginas com outro tipo de conteúdos.