Fábio Silva renova pelo FC Porto, revelou Pinto da Costa

O futebolista Fábio Silva renovou o contrato com o FC Porto, revelou na quinta-feira Pinto da Costa, presidente dos ‘azuis e brancos’, durate a gala Dragões de Ouro 2019.

O dirigente falou de cada um dos distinguidos com os prémios e, sobre Fábio Silva, que recebeu o Dragão de Ouro de Atleta Revelação do ano, anunciou o prolongamento de contrato do jogador de 17 anos.

“Fez questão de, antes de receber o galardão, renovar e prolongar o seu contrato com o FC Porto”, revelou o dirigente, elogiando o jovem avançado dos ‘dragões’, mas sem detalhar a nova duração contratual.

Anteriormente, Fábio Silva tinha contrato até junho de 2022.

O jovem extremo subiu esta temporada à equipa principal do FC Porto e foi pela mão de Sérgio Conceição que se estreou na formação principal ‘azul e branca’. Neste momento, o jogador de 17 anos leva 10 jogos disputados e dois golos marcados.