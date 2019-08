Motociclismo Fabio Quartararo o mais rápido nos testes de MotoGP em Misano Por

Fabio Quartararo foi, pelo segundo dia consecutivo, o piloto mais rápido nos testes de MotoGP que esta semana decorreram no Circuito de Misano.

Nuns ensaios que Miguel Oliveira foi forçado a abandonar devido às mazelas da queda sofrida no Grande Prémio da Grã-Bretanha, o francês da SRT Petronas realizou uma volta ao traçado da costa adriática em 1m31,639s, batendo por 23 centésimas o recorde do circuito para a disciplina conseguido por Franco Morbidelli em treinos do Grande Prémio de San Marino.

Quartararo conseguiu este feito poucos dias depois de ter sofrido também uma queda, na volta inaugural do Grande Prémio da Grã-Bretanha, quando abalroou a Ducati de Andrea Dovizioso, levando também o italiano a sofrer uma queda.

Neste último dia de testes em Misano Jack Miller foi o mais rápido na parte da manhã, ao rodar em 1m32,405s, cerca de meio segundo mais rápido do que a marca conseguida por Fabio Quartararo na véspera.

Marc Marquez esteve perto de ficar com o melhor tempo, ao ser o mais rápido a dada altura da sessão da tarde, mas o Campeão do Mundo e líder da classificação de pilotos de 2019 acabaria por ser superado por Quartararo por 0,183s a duas horas do final do teste.

Depois o piloto da Honda melhorou para 1m32,905s, antes de ser superado por Francesco Bagnaia, mas o tempo matinal de Miller permaneceu sem ser batido até meia hora do final do ensaio, quando Fabio Quartaro conseguiu rodar em 1m32,402s. Isto antes de conseguir a marca que o deixou muito perto do recorde do traçado.

Morbidelli não reeditou esse tempo que continua a ser o melhor de Misano, mas ficou com o segundo tempo destes testes, ao rodar em 1m32,115s, numa sessão onde os pilotos da Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Viñales, se quedaram pela quarta e sexta marcas. Isto apesar do seu objetivo ser testar exaustivamente o protótipo da moto que a marca dos três diapasões vai utilizar em 2020.

Já Pol Espargaro foi o único piloto da KTM a testar neste último dia, depois de Johnann Zarco ter sofrido uma queda de manhã, trabalhando em conjunto com o espanhol no protótipo da RC16 que a marca austríaca vai utilizar na próxima época.

Tal como Miguel Oliveira também Jorge Lorenzo esteve ausente, de modo a recuperar das suas lesões antes da prova prevista para este mesmo Circuito de Misano dentro de duas semanas.