Motociclismo Fabio Quartararo na ‘pole’ apesar de Marc Marquez em Valência Por

Fabio Quartararo garantiu a ‘pole-position’ do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, hoje realizados no Circuito Ricardo Tormo.

Depois de na véspera ter mostrado que era o mais veloz no traçado espanhol, o francês da SRT Petronas Yamaha esteve irrepreensível na decisiva Q3, confirmando totalmente aquilo que mostrara nos treinos livres.

Quartararo bateu o seu recorde por duas vezes e foi o único a rodar abaixo de um minuto e meio, e nem mesmo o Campeão do Mundo Marc Marquez conseguiu o mesmo. Isto apesar do piloto da Honda ter sido o seu mais sério rival e ter ficado a apenas 32 milésimas do gaulês da Yamaha # 20.

Jack Miller também esteve em excelente plano, pois não só foi o melhor representante das Ducati Desmosedici, como conseguiu um lugar na primeira fila da grelha de partida para a corrida de amanhã. O australiano da Pramac ficou a somente 76 milésimas de Quartararo e por umas meras duas milésimas (!) impediu Maverick Viñales de colocar a melhor das Yamaha oficiais no terceiro lugar do ‘grid’.

Assim o piloto da # 12 vai ter mesmo de arrancar da segunda fila, que divide com Franco Morbidelli, na segunda SRT Yamaha Petronas, e Andrea Divizioso, na melhor das Ducati de fábrica.

De destacar o facto de Joan Mir ter conseguido bater o seu companheiro de equipa Alex Rins, depois do piloto da Suzuki # 42 só conseguir o seu ‘passaporte’ para a Q3 sendo o mais rápido na Q1.

Nesta derradeira prova da temporada, para além de Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami também não deverá participar Francesco Bagnaia. O italiano foi transportado ao hospital na sequência de uma queda durante a terceira sessão de treinos.

Bagnaia sofreu uma contusão bem como uma fratura no seu pulso esquerdo, sendo declarado incapaz de participar na qualificação de hoje. Alinhar na corrida de amanhã será improvável, mas só na manhã de domingo se saberá, pois o piloto transalpino será reavaliou.

Resultado da qualificação

1º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m29,978s

2º Marc Marquez (Honda) 1m30,010s

3º Jack Miller (Ducati) 1m30,086s

4º Maverick Viñales (Yamaha) 1m30,178s

5º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m30,449s

6º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m30,511s

7º Joan Mir (Suzuki) 1m30,573s

8º Alex Rins (Suzuki) 1m30,595s

9º Cal Crutchlow (Honda) 1m30,726s

10º Danilo Petrucci (Ducati) 1m30,771s