Fabio Quartararo na ‘pole position’ na Holanda e Miguel Oliveira parte de 17º

Fabio Quartararo garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, que amanhã se disputa no Circuito de Assen, corrida para a qual Miguel Oliveira vai largar da 17ª posição da grelha.

Quartararo efetuou uma volta ao traçado holandês 1m32,017s – um novo recorde do circuito – batendo Maverick Viñales, na melhor das Yamaha oficiais, mostrando que pelo menos duas das máquinas da marca dos três diapasões estão muito competitivas em Assen.

Alex Rins conseguiu um sensacional terceiro lugar da grelha, depois de ter sido o mais rápido na Q1. O espanhol da Suzuki garantiu um lugar na primeira fila após rodar quatro décimas de Quartararo

Já Marc Marquez teve que se contentar com o quarto lugra na grelha . O Campeão do Mundo quase caía ao tentar um lugar na primeira linha da grelha, ao ter perder momentaneamente o controlo da sua Honda. Ficou a mais de sete décimas do melhor registo.

O espanhol é o único piloto da equipa oficial da marca da asa dourada a participar na prova holandesa, depois de na véspera o seu companheiro de equipa Jorge Lorenzo ter sofrido uma queda que lhe provocou várias fraturas.

Joan Mir completou o bom resultado de conjunto da Suzuki ao garantir o quinto lugar da grelha, à frente de Cal Crutchlow e de Danil Petrucci, o melhor representante da Ducati, já que Andrea Dovizioso não foi além de um modesto 11º tempo.

Mas a grande surpresa foi a eliminação de Valentino Rossi na Q1, para onde foi relegado depois de não ter ido além do 18º tempo no quarto treino. O italiano da Yamaha não se encontrou depois na primeira qualificação, onde foi apenas o quarto mais rápido.

Já Miguel Oliveira vai partir de 17º, depois de ter obtido o sétimo tempo na primeira sessão de qualificação, onde já demonstrou a evolução da sua KTM, chegando a ser o melhor representante da marca austríaco durante um certo período da Q1. Depois Pol Espargaro reclamaria esse estatuto ao ser o segundo melhor, logo atrás de Alex Rins, que tal como o seu compatriota garantiu o ‘passaporte’ para a Q2.

O piloto português da Red Bull Tech3, que realizara o 16º tempo no quarto treino livre, chegou a ser melhor do que Valentino Rossi no começo da sessão, acaba assim como o segundo melhor das KTM, à frente de Johann Zarco, que não evitou uma queda quando tentava a sua sorte para tentar passar à segunda e decisiva qualificação.

Resultado da qualificação

1º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m32,017s

2º Maverick Viñales (Yamaha) 1m32,157s

3º Alex Rins (Suzuki) 1m32,458s

4º Marc Marquez (Honda) 1m32,731s

5º Joan Mir (Suzuki) 1m33,085s

6º Cal Crutchlow (Honda) 1m33,228s

7º Danilo Petrucci (Ducati) 1m33,282s

8º Takaaki Nakagami (Honda) 1m33,295s

9º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m33,314s

10º Jack Miller (Ducati) 1m33,323s