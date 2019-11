Motociclismo Fabio Quartararo domina treinos em Sepang e dores forçam Miguel Oliveira a ‘encostar’ Por

Fabio Quartararo foi o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Malásia de MotoGP onde infelizmente Miguel Oliveira percebeu que não tinha condições para competir.

As dores intensas forçaram o piloto português da Red Bull KTM Tech3 a recolher às boxes ao fim de quatro voltas , sendo que posteriormente um novo exame médico revelou que estava inapto para competir este fim de semana.

Mas ação em pista prosseguiu, com Quartararo – que na fase matinal rodara em 1m59,027s – a ser novamente o mais veloz, baixando a sua marca em quase meio segundo; 1m58,576s, desta vez superando Andrea Dovizioso por seis décimas, com Valentino Rossi a rubricar a terceira marca, a sete décimas do francês da SRT Petronas Yamaha.

Franco Morbidelli, que na sessão matinal secundara o seu companheiro de equipa, ficou-se pelo quarto tempo, a mais de nove décimas de Fabio Quartararo, com Jack Miller a completar o top cinco. O australiano, terceiro classificado em Phillip Island ficou a mais de um segundo do melhor tempo.

Maverick Viñales começou bem o treino mas terminaria a sessão apenas com o nono tempo, mas pelo menos não caiu, como sucedeu Johann Zarco, que cumpre mais uma prova como substituto de Takaaki Nakagami na segunda Honda da LCR.

Já o Campeão do Mundo, Marc Marquez, parece não ter preocupado muito com tempos, uma vez que se quedou pelo 13º registo, e sabe-se do que será capaz, tanto na qualificação de amanhã como na corrida de domingo.