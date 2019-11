Motociclismo Fabio Quartararo domina treinos do MotoGP em Valência Por

Fabio Quartararo foi o mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, hoje realizados no Circuito Ricardo Tormo.

O francês da SRT Petronas Yamaha foi o mais veloz, tanto na sessão da manhã como na da tarde, melhorando em sete décimas o tempo por si realizado no treino matinal.

Quartararo efetuou a sua melhor volta em 1m30,735s, batendo Maverick Viñales por 0,148s, com Marc Marquez a realizar a terceira melhor marca, a mais de duas décimas do gaulês, tal como Jack Miller, que na melhor da Ducati realizou o quarto registo.

Franco Morbidelli, na segunda Yamaha na SRT Petronas, efetuou a quinta marca, já a mais de quatro décimas do seu companheiro de equipa, tal como Alex Rins, autor do sexto tempo na melhor das Suzuki.

Apesar de Valentino Rossi ter iniciado os treinos da tarde liderando a tabela de tempos, acabaria por causar a interrupção da sessão devido a uma queda, a segunda do dia, uma vez que também tinha caído de manhã. A diferença é que o acidente ocorreu na curva 10 do Circuito Ricardo Tormo e no treino matinal tinha acontecido na curva Nico Terol.

O ‘Doutor’ terminaria apenas com o 14º tempo, numa sessão onde Andrea Dovizioso, na melhor das Ducati não foi além do nono registo, à frente de Johann Zarco, que foi desta vez o melhor representante da LCR Honda. Jorge Lorenzo, a despedir-se da competição, quedou-se pelo 16º ‘crono’.