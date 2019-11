Motociclismo Fabio Quartararo domina testes de MotoGP em Valência em dia de quedas Por

Fabio Quartararo dominou o primeiro dia de testes de MotoGP em Valência, marcado por diversas quedas, incluindo o próprio francês.

Para além do piloto da SRT Yamaha # 20, também Marc e Alex Marquez cairam no asfalto do Circuito Ricardo Tormo.

Apesar de ir ao solo, Quartararo não sofreu qualquer mazela, sendo a queda na curva 10 do traçado valenciano ocorreu depois de ter fixado a melhor marca do dia – 1m30,163s. Isto apesar do seu companheiro de marca, Maverick Viñales tudo ter feito para bater o seu registo.

O espanhol da Yamaha ficou a 0,164s do segundo classificado da corrida de domingo, com Franco Morbidelli a realizar o terceiro tempo na segunda das SRT Yamaha, a mais de quatro décimas do seu companheiro de equipa.

Num dia em que houve pouca atividade em pista na primeira hora, Alex Marquez – o irmão mais novo de Marc e atual Campeão do Mundo de Moto2 – estreou-se com uma máquina de MotoGP ao utilizar a mesma Honda usada este ano por Cal Crutchlow. Passados 20 minutos estava prostrado no solo ma curva 10, tendo danificado bastante a moto.

A esta altura Marc Marquez tinha desalojado Pol Espargaro do topo da tabela de tempos, mas apenas por duas milésimas, antes de no final da segunda hora da sessão ser a vez de Bradley Smith perder o controlo da sua Aprilia na mesma curva 10. E 40 minutos volvidos foi a fez de Stefan Bradl fazer o mesmo com a segunda Honda oficial.

Para a marca da asa dourada o pior estava ainda para vir – em termos de trabalho para os mecânicos – já Marc Marquez danificou a outra Honda de 2020 (protótipo) ao cair na curva 13.

Quando a sessão foi retomada Fabio Quartararo destronou o Campeão do topo da tabela de tempos, onde Andrea Dovizioso se guindou à quarta posição na melhor das Ducati, à frente de Marc Marquez, enquanto Danilo Petrucci, na segunda Desmosedici oficial só completou dez voltas devido a uma lesão no ombro.