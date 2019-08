Motociclismo Fabio Quartararo dita o ritmo na República Checa e Miguel Oliveira é o melhor das KTM Por

Fabio Quartararo foi o piloto mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da República Checa de MotoGP, que domingo se disputa no Circuito de Brno.

O francês da Petronas Yamaha efetuou a sua melhor volta em 1m55,802s, superando em mais de quatro segundos a melhor marca conseguida na sessão da manhã, conseguida por Andrea Dovizioso.

Mar Marquez foi quem mais se aproximou do desempenho de Quartararo no treino da tarde. O Campeão do Mundo ficou a somente 23 milésimas do gaulês, numa sessão onde Jack Miller, na Ducati da equipa Pramac, foi o terceiro mais rápido ex-aequo com Dovizioso na melhor das Desmosedici oficial, a 0,246s da melhor marca.

Maverick Viñales fechou o top cinco numa sessão de treinos onde Valentino Rossi teve problemas, pois foi obrigado a recolher às boxes com o motor da sua Yamaha envolto em fumo.

Já Miguel Oliveira, que fora a surpresa na sessão matinal ao rubricar o quarto tempo, a 36 milésimas de Andrea Dovizoso, quedou-se pelo 13º registo, a mais de nove décimas da marca obtida por Fabio Quartararo. Mas o piloto português voltou a ser o melhor representante da KTM, à frente mesmo de Pol Espargaró, que normalmente goza desse estatuto.