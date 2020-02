Motociclismo Fabio Quartararo dá o mote no começo dos testes de MotoGP em Sepang Por

Fabio Quartararo foi o mais rápido no primeiro dia dos primeiros testes de pré-temporada de MotoGP, que se iniciaram no circuito de Sepang, na Malásia.

O francês da Petronas Yamaha SRT efetuou a sua melhor volta em 1m58,945s, batendo por 0,051s o seu companheiro de equipa Franco Morbidelli, enquanto Alex Rins foi o terceiro mais veloz, a 0,250s de Quartararo.

No total o gaulês completou 41 voltas neste primeiro dia, conseguindo a sua melhor marca na 22ª, sendo que Fabio Quartararo e Franco Morbidelli foram os únicos a rodar abaixo de 1m59s, com Cal Crutchlow, na melhor das Honda, e Jack Miller, na mais rápida das Ducati, completaram o top cinco da tabela de tempos.

Jorge Lorenzo não esteve presente, como tinha sucedido no ‘shakedown’ realizado dias antes na pista malaia, pelo que as duas Yamaha já foram tripuladas pelos seus titulares, Maverick Viñales e Valentino Rossi. Ambos tinham três motos à sua disposição, incluindo uma versão de 2019, com o espanhol a conseguir o sexto tempo do dia e o italiano apenas o oitavo.

Já na Honda o Campeão do Mundo Marc Marquez perfez 37 voltas, a melhor das quais lhe proporcionou o 12º tempo do dia, sendo que o seu irmão, Alex Marquez (#73), campeão do Mundo de Moto2, fez um número semelhante de voltas mas ficou a mais de duas décimas do titular da moto # 93.

Já na Ducati Andrea Dovizioso terminou fora do top dez, realizando um total de 35 voltas, algo menos que o seu companheiro de equipa Danilo Petrucci, enquanto na Aprilia Aleix Espargaro rodou já com a nova moto e obteve o sétimo registo ao cabo de 40 voltas.

Na KTM não foi surpresa nenhuma Pol Espagaro ser o mais rápido, com o oitavo tempo, totalizando 50 voltas com o novo chassis da RC 16, onde experimentou algumas novidades aerodinâmicas. Dani Pedrosa, agora na sua condição de piloto de testes da marca austríaca, fez quase o mesmo número de voltas terminando com o 15º registo, sendo uma décimas mais rápido do que Miguel Oliveira, que ficou logo atrás do espanhol. Esta primeira bateria de testes prossegue sábado e domingo.