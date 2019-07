Fórmula 1 Fábio Mota volta à “luta pela vitória” e para “recuperar pontos” em Viana do Castelo Por

Depois da experiência especial que foi pilotar e ganhar com um Audi R8 GT3 no Open de Velocidade em Vila Real, Fábio Mota está este fim de semana de regresso ao Campeonato de Portugal de Karting.

Em Viana do Castelo o piloto de Vila Nova de Gaia prossegue a sua batalha pelo título da classe Master da categoria X30 Super Shifter, motivado pelas duas vitórias e duas ‘pole postion’ no seu regresso ao automobilismo para se estrear aos comandos de um GT.

No Campeonato de Portugal de Karting Fábio é segundo, com 80,5 pontos, a 12,5 do líder, quando na prova deste fim de semana estão em jogo 37,5 pontos. O que o deixa muito otimista para este novo confronto.

“A época tem sido muito competitiva, com adversários muito rápidos e consistentes que nos obrigam a dar o nosso melhor em cada momento. Já vencemos este ano e o nosso objectivo para o próximo fim-de-semana é voltar a estar na luta pela vitória e recuperar pontos nas contas do campeonato”, apontou o piloto gaiense.

Fábio Mota mostra-se bastante empenhado em obter um bom resultado na pista vianense, dado o facto da época estar a chegar ao fim: “Esta ronda é a penúltima da temporada e agora tudo começa a ficar definido e todos os resultados são de importância redobrada. Vamos trabalhar afincadamente desde os treinos-livres para termos um kart competitivo e podermos lutar pela vitória que, como já disse, é o meu objectivo. Vamos dar o nosso melhor, eu e a equipa”.

O programa oficial da ronda do Kartódromo de Viana do Campeonato de Portugal FPAK de Karting inicia-se no hoje com os treinos livres, dia em que se realizarão, igualmente, os treinos cronometrados (15h45) e a primeira Manga de Qualificação (17h40). No domingo disputar-se-á a segunda Manga de Qualificação (12h10) e a Final (15h20).