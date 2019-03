Motores Fábio Mota ultrapassa dificuldades no Bombarral Por

Fábio Mota teve um primeiro dia positivo na primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting, que se está a disputar no Kartódromo Internacional da Região do Oeste (KIRO).

O piloto de Vila Nova de Gaia conquistou o oitavo posto na primeira manga de qualificação da categoria X30 Super Shifter, terceiro da classe Master.

Após as três sessões de treinos livres Fábio Mota esteve na luta pelas melhores posições dos cronometrados, assegurando o sétimo lugar absoluto e terceiro da classe, numa sessão em que os nove primeiros ficaram separados por seis décimos de segundo.

O piloto assistido pela Motocane teve um bom início de corrida na primeira manga de qualificação, subindo uma posição e integrando o grupo da frente com os seis primeiros a rodarem sempre juntos.

No entanto, a partir do meio da prova, o calor anormal para a época que se fez sentir na região do Bombarral teve reflexos nos pneus do seu CRG Iame Super Shifter, vendo-se Fábio Mota obrigado a diminuir o ritmo. Ainda assim, o gaiense conseguir terminar num positivo oitavo lugar da geral, terceiro da classe Master.

“Tem sido uma jornada muito produtiva e temos vindo a melhorar o kart progressivamente ao longo do dia. Estávamos competitivos, como prova a qualificação e o início da corrida. Contudo, começamos a sentir problemas de pneus a meio da prova e foi muito complicado manter o andamento. Tendo em vista a situação, o resultado foi positivo”, afirmou o piloto assistido pela Motocane.