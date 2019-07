Motores Fábio Mota tem “os meios” para se bater pela vitória no Open de Velocidade em Vila Real Por

De regresso às pistas de automóveis e ao mítico Circuito de Vila Real Fábio Mota está motivado para lutar pela vitória na prova do Campeonato Open de Portugal de Velocidade.

O piloto de Vila Nova de Gaia – que este ano se concentrou na classe Master X30 Super Shiter do Campeonato de Portugal de Karting – alinha na prova transmontana aos comandos de um competitivo Audi R8 LMS GT3 LMS.

Com um carro tão competitivo Fábio está entusiasmado, ainda que seja a sua primeira experiência com um bólide de tal ‘calibre’: “É a primeira vez que compito com um GT3 e estrear-me-ei logo em Vila Real, um circuito rápido em que qualquer erro tem um preço muito alto. Vou adaptar-me consistentemente ao longo do fim-de-semana de modo a poder evoluir progressivamente os tempos e me sentir confiante dentro do Audi R8. Não será fácil, mas estou seguro de que com trabalho e a ajuda da Lema Racing, poderei ser muito competitivo”.

Fábio Mota está decidido em lutar pela vitória e dar espetáculo para o muito público que se espera ao longo dos três dias do evento. “Estou seguro de que tenho todos os meios para me bater pela vitória da ronda de Vila Real do Campeonato Open de Portugal FPAK de Velocidade”, refere.

O piloto de Gaia tem confiança não apenas no carro que tripula mas também na Lema Racing: “Tenho um bom carro, uma equipa competente que já conhece a pista e será uma grande ajuda na minha adaptação ao Audi R8 LMS GT3. Como já disse, tenho de me adaptar ao carro, mas vou dar o meu melhor para vencer e dar um bom espetáculo aos muitos adeptos que estarão na pista”.