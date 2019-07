Motores Fábio Mota repete a dose no Open de velocidade Por

Fábio Mota colecionou nova vitória na segunda corrida do fim de semana do Campeonato Open de Portugal de Velocidade na 50ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

Aos comandos do Audi R8 LMS GT3 da Lema Racing o piloto de Vila Nova de Gaia voltou a fazer uma prova à parte, emergindo vencedor por larga margem enquanto Francisco Mora se impunha categoricamente entre os TCR Ibéricos, enquanto Nuno Batista se impunha na categoria G2.

Foto: Ricardo Cachadinha

Para além de ter dominado a corrida Fábio Mota obteve novamente a volta mais rápida da 2m00,687s, enquanto Mora se ‘desforrou’ do azar da primeira corrida, suplantando Robin Vaks, que desta vez levou o melhor dos Honda Civic Type-R da ALM e Edgar Florindo fechou o pódio dos TCR no Cupra da Veloso Motorsport.

Nos G2 Nuno Batista venceu o duelo de Porsche 997 GT3 Cup com Manuel Castro, corrida: 2m00,687s. Depois do azar na Corrida 1, Francisco Mora (Cupra TCR) não deu desta vez hipótese à concorrência entre os TCR, terminando na frente do Honda Civic TCR do jovem estónio Robin Vaks e do Cupra TCR do local Edgar Florindo, que tinha vencido entre os TCR no sábado.

Os Porsche 997 GT3 Cup de Nuno Batista e Manuel Castro encetaram um interessante duelo pela vitória na categoria G2, favorável ao piloto da equipa G2B Motorsport, enquanto o piloto mais jovem da grelha, o estónio Mattias Vahtel, de apenas anos, terminou no quarto posto entre os TCR. Seguiram-se Paulo Martins, no Volkswagen Gol GTI da categoria T2, André Pimenta, no Caterham 420R (categoria SS2) e Joaquim Santos, ao volante do SEAT León Supercopa Mk3 (TCR/DSG).

Na categoria T4, vitória para o Honda Civic Type R de Paulo Mota, que subiu ao pódio acompanhado por Pedro Silva (Renault Clio) e Pedro Lisboa (Citroën DS3 R1). Seguiu-se Luís Nunes, ao volante do Mazda MX5 da categoria T5, e Gustavo Moura, que voltou a ter problemas mecânicos no Audi RS3 LMS, sendo obrigado a abandonar.