Motores Fábio Mota procura bom resultado na Taça de Portugal de Karting

Fábio Mota está apostado em conseguir um bom desempenho na Taça de Portugal de Karting, que se disputa este fim de semana no Kartódromo Internacional de Palmela.

Depois da conclusão do Campeonato de Portugal de Karting, o piloto de Vila Nova de Gaia conclui a sua temporada com a disputa de um troféu em que vai enfrentar os melhores pilotos da classe X30 Super-Shifter no desafiante traçado da península de Setúbal.

“A Taça reveste-se de enorme relevância, uma vez que a maior parte dos pilotos marcam presença, mesmo aqueles que estão empenhados em carreiras internacionais ou não disputam a totalidade do campeonato”, salienta Fábio Mota.

O piloto gaiense considera que em Palmela tem pela frente “um verdadeiro embate entre os melhores numa prova única, o que torna tudo muito excitante”, esperando uma “oposição muito forte”.

“E o facto de ser uma prova única exige que tudo esteja perfeito desde os treinos livres. O tempo vai estar incerto, o que acrescenta mais uma incógnita ao fim-de-semana. Porém, vamos trabalhar afincadamente para podermos ser competitivos e podermos lutar pela vitória na final de domingo”, concluiu Fábio Mota.