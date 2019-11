Motores Fábio Mota no pódio na Taça de Portugal em Karting Por

Fábio Mota conquistou o segundo lugar na Taça de Portugal de Karting na categoria X30 Schifter classe Master.

Na prova que decorreu no fim de semana no Kartódromo Internacional de Palmela o piloto de Vila Nova de Gaia começou logo de forma positiva, mas ‘jogando’ à defesa, devido à instabilidade climatérica.

Ora caíam aguaceiros que molharam a pista, ora depois esta secava rapidamente com a ajuda do vento, criando inúmeras dificuldades na escolha de pneus. Mas mesmo assim Fábio Mota acertou sempre nas escolhas, tendo conquistado o sétimo lugar na qualificação, segundo lugar entre os concorrentes da classe Master. O que lhe abria boas perspectivas para a corrida de abertura do fim-de-semana.

Na Primeira Manga de Qualificação, o piloto gaiense mostrou-se muito competitivo, ganhando duas posições, no arranque, concluindo a prova no quinto lugar, segundo entre os pilotos da Master, evidenciando um ritmo muito forte. “Pude atacar e rodei ao nível dos primeiros, mas perdi algum tempo no início.

Já no domingo disputou-se a segunda manga de qualificação e a final e Fábio Mota assegurou a terceira posição da classe no confronto de qualificação, realizado com a pista seca tal como a decisiva e derradeira prova, para a qual largou do terceiro lugar.

Desde cedo o piloto nortenho se viu envolvido na luta pelos lugares cimeiros da classificação, que ostentava dezasseis concorrentes. E no final das treze voltas de competição,concluía a final no quinto lugar, segundo entre os inscritos da classe Master.

Fábio considerou ter sido “um bom resultado”, em que esteve “na luta pelo primeiro lugar, mas onde estava com pouca saída das curvas de baixa velocidade”, o que o “obrigou a abrir muito as trajetórias e, dessa forma”, expor-se muito aos ataques dos seus perseguidores.

“Acabei por perder a liderança numa dessas situações”, reconhece o piloto de Vila Nova de Gaia, que ainda tentou recuperar, “mas não me foi possível, dado que” o meu adversário se defendeu muito bem”. E conclui: “Subi ao pódio numa prova muito importante no panorama nacional, o que me deixa muito satisfeito”.