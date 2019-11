Motores Fábio Mota estreia-se nas GT4 South European Series Por

Fábio Mota vai voltar a guiar um GT, mas desta feita um Porsche Cayman GT4, na derradeira jornada das GT4 South European Series, que se disputa no Circuito do Estoril.

O piloto de Vila Nova de Gaia, que este ano disputou o Campeonato de Portugal de Karting mas que esporadicamente fez provas de automobilismo, regressa assim a um Grande Turismo depois de ter ganho a categoria no evento do Campeonato Open de Portugal de Velocidade realizado em julho em Vila Real.

O Porsche Cayman Clubsport GT4 da Veloso Motorsport é diferente dos GT3 a que está habituado, mas Fábio Mota está entusiasmado com o facto de se tratar de uma competição que está em crescimento.

“Tenho vindo a seguir as GT4 South European Series e, na minha opinião, é a competição com maior perfil mediático na Península Ibérica, para além de ter carros fantástico que apelam aos fãs”, avalia o piloto gaiense.

Esta participação de Fábio Mota é também estratégica: “Penso que é a melhor solução para dar retorno aos meus patrocinadores. Penso que tenho uma equipa muito competente, um carro que me oferece bons argumentos para poder ser competitivo e um colega de equipa que garante boas performances”.

O piloto de Vila Nova de Gaia sabe que no próximo fim de semana vai enfrentar uma nova realidade, mas assume uma abordagem que lhe vai permitir evoluir progressivamente e, dessa forma, maximizar o seu potencial ao longo do evento.

“É um novo ambiente para mim e isso implica um período de adaptação, seja ao carro, seja à competição. Vou trabalhar afincadamente desde os treinos-livres juntamente com a Veloso Motorsport para progredir e poder lutar pela vitória na Am Cup, categoria na qual estou inscrito. Vou dar o meu melhor e espero ser competitivo na pista do Estoril”, acrescenta Fábio Mota.