Motores Fábio Mota confiante para o arranque do Campeonato de Karting Por

Fábio Mota prossegue a sua temporada nacional no karting este fim de semana, com a disputa da primeira prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

No mesmo cenário onde iniciou a época, o Kartódromo Internacional da Região do Oeste (KIRO), o piloto de Vila Nova de Gaia espera manter a mesma forma que exibiu no Open de Portugal, onde conseguiu o segundo lugar na sub-classe Master da classe X30 Super Shifter, que permite karts com caixa de velocidades capazes de alcançar velocidades próximas dos 180 km/h.

“O Open de Portugal foi muito importante para podermos preparar-nos para o início do campeonato, no fundo, tem também essa função. Mostrámos competitividade, mas concluímos que temos capacidade para evoluir em diversas áreas e temos vindo a trabalhar nelas. Sabemos que temos adversários muito fortes e competitivos, como verificámos há alguns dias, mas estamos prontos para a luta e estamos focados em voltar a garantir bons resultados”, afirmou o piloto que é assistido pela Motocane.

Ciente da forte concorrência que terá de enfrentar, Fábio Mota sabe que terá de ter uma abordagem metódica ao longo de todo o fim-de-semana: “Já vimos que a concorrência é forte, o que nos obriga a estar no nosso máximo para podermos andar na frente. Vamos trabalhar afincadamente desde os treinos-livres para podermos estar competitivos desde a qualificação de sábado até à final de domingo. Vamos lutar e dar o máximo para concretizarmos os nossos objetivos”.

O programa oficial da ronda do Kartódromo Internacional da Região do Oeste – KIRO do Campeonato de Portugal de Karting inicia-se no sábado com os treinos-livres, dia em que se realizarão, igualmente, os treinos cronometrados (15h15) e a primeira Manga de Qualificação (16h45). No domingo disputar-se-á a segunda Manga de Qualificação (12h10) e a Final (15h20).