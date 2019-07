Motores Fábio Mota com um fim de semana de “sabor amargo” em Viana do Castelo Por

Fábio Mota não teve um fim de semana de feição na quarta jornada do Campeonato de Portugal de Karting que decorreu em Viana do Castelo.

O piloto de Vila Nova de Gaia, que já no sábado se tinha deparado com algumas dificuldades, teve de abandonar na sequência de um incidente no arranque para a final da categoria X30 Shifter, onde se encontra envolvido disputando a classe Masters.

Os problemas de Fábio Mota ocorreram logo na segunda manga de qualificação, realizada ao início da tarde de domingo, quando estava a recuperar posições após uma boa largada. Não conseguiu evitar dois adversários que se tinham envolvido num toque, acabando por embater num deles.

Bastante atrasado, com quase uma volta de diferença para o primeiro, o piloto gaiense terminou a prova distante do resto do pelotão. Este incidente indiciava grandes dificuldades para a final, para a qual partia apenas do 11º lugar da grelha. O que não o demoveu de efetuar um bom arranque, ganhando rapidamente algumas posições.

Só que mais uma fez a sorte não quis nada com Fábio Mota, que sofreu um toque de um adversário, que acabou por danificar o eixo traseiro do seu kart e ditou a desistência. Uma tremendo revés com o qual não contava nesta sua deslocação ao Alto Minho.

“Não tivemos a sorte do nosso lado. Fomos envolvidos em toques e incidentes para os quais não contribuímos mas que fazem parte das corridas. Foi pena, dado que fomos evoluindo o kart e tínhamos um ritmo forte. Terminar a final logo na primeira volta deixa sempre um sabor amargo”, diz o piloto da Motocane.

Após um fim de semana tão azarado Fábio Mota quer pensar no próximo evento e pensar que o andamento evidenciado lhe permite conseguir outro tipo de desfecho: “Penso que estava ao nosso alcance conquistar um bom resultado, mas por um motivo ou por outro as coisas não correram bem. Fica o bom andamento que fomos demonstrado e o excelente trabalho que a equipa realizou. Agora é preciso trabalhar para Baltar”.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal FPAK de Karting realiza-se no Kartódromo de Baltar nos próximos dias 14 e 15 de Setembro.