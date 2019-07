Motores Fábio Mota com boa adaptação ao Audi R8 LMS GT3 Por

Nunca tendo antes tripulado um GT3, Fábio Mota demonstrou uma boa adaptação ao Audi R8 LMS da Lema Racing que guiou pela primeira vez nos treinos e na qualificação do Campeonato Open de Portugal de velocidade.

O piloto de Vila Nova de Gaia conseguiu a ‘pole position’ da categoria GT para a primeira corrida, a realizar este sábado, e o segundo lugar na grelha para o segundo confronto, a disputar no domingo.

Fábio Mota procurou neste primeiro dia ‘conhecer os cantos à casa’ do Audi R8 LMS, que com quase 500 cv de potência não é fácil de ‘domar’ numa pista onde os rails e as barreiras de proteção estão tão perto.

Na segunda qualificação o piloto gaiense quis explorar mais o potencial do carro de Neckarsulm, mas naquela que poderia ter sido a sua volta mais rápida apanhou um carro mais lento no terceiro, acabando por não melhorar o seu crono, o que o deixou no segundo posto da tabela de tempos.

“Os treinos livres foram essencialmente para me adaptar ao carro para poder estar mais confiante nas qualificações. Nestas, já estava mais ambientado, mas sinto que ainda posso tirar mais performance do Audi. Na primeira, tudo correu como esperado e fiz a ‘pole-position’, mas na segunda, quando estava a atacar para realizar uma volta para o melhor tempo, apanhei um carro lento e tive de abortar a tentativa”, contou Fábio Mota.

O piloto de Vila Nova de Gaia diz que “o segundo posto não reflete o andamento” que demonstrou, mas sabia “que, com carros tão diferentes, o tráfego em pista seria muito importante. Mas foi um dia positivo e a ‘pole-position’ mostra o bom trabalho” que ele e a equipa tem vindo a realizar.

“Para a corrida de sábado partimos da pole-position e o objectivo é vencer. O arranque será muito importante, assim como o tráfego. O carro é muito bom e a Lema Racing está a realizar um trabalho excelente, portanto, penso que estão reunidos todos os ingredientes para alcançar os nossos objetivo”, acrescenta Fábio Mota.