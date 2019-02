Motores Fábio Mota a postos para o Open de Portugal Por

Fábio Mota está pronto para dar início à sua atividade desportiva em 2019, que terá uma forte aposta no karting, a começar já este fim de semana com o Open de Portugal, no Bombarral.

O piloto de Gaia tem vindo a fazer uma carreira internacional no automobilismo, desde os GT4 Europe Trophy, passando pela Clio Cup España e ETCC, até à Peugeot 308 Racing Cup, mas nunca deixou a paixão pela ‘escola’ para a competição que é o karting.

Em novembro do ano passado Fábio Mota participou na Taça de Portugal, no Kartódromo Internacional do Algarve, alinhando na classe X30 Super Shifter, e rapidamente mostrou a sua competitividade, batendo-se pelas melhores posições na competição, apesar de não conhecer o traçado e ser um estreante na categoria.

Agora volta à X30 Super Shifter aos comandos de um CRG Iame assistido pela Motocane para correr no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, para a primeira prova do Open de Portugal, mostrando-se entusiasmado.

“É já muito tempo sem competição e estou ansioso por voltar a entrar em pista e lutar com os meus adversários. Como já pude perceber no Algarve, no ano passado, a concorrência é muito forte e sei que terei de estar no meu melhor para poder conseguir ser competitivo. Tenho vindo a preparar-me fisicamente, e não só, ao longo do defeso, mas apenas na primeira sessão de treinos-livres saberemos como estamos relativamente à oposição”, afirma o piloto de Vila Nova de Gaia.

Apesar de saber das dificuldades que o esperam, Fábio Mota está determinado em se bater pelas posições cimeiras e alcançar um bom resultado. “Como já disse, estou consciente de que terei uma forte oposição, mas já mostrei que posso ser competitivo e lutar pelos primeiros lugares. Vamos trabalhar desde os treinos-livres para estarmos no grupo da frente logo na qualificação e podermos bater-nos pelos lugares do pódio ao longo das mangas”.