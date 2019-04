ExxonMobil disponibiliza 360 mil euros para o combate a malária em Moçambique

A petrolífera norte-americana ExxonMobil vai disponibilizar 400 mil dólares (360 mil euros) para combater a malária em Moçambique, numa operação que vai ajudar 45 mil pessoas, anunciou a instituição.

Financiar este projeto é “fazer parte da solução que ajudará as comunidades moçambicanas a melhorarem a sua qualidade de vida”, disse o diretor geral da ExxonMobil em Moçambique, Jos Evens, citado num comunicado da instituição.

O valor será canalizado para instituições moçambicanas que apoiam o combate contra a malária no país.

A empresa já tinha disponibilizado recentemente 27 mil euros para a prevenção da malária na província de Sofala, no âmbito do apoio às vítimas do ciclone Idai em Moçambique.

Hoje, assinala-se o dia mundial da luta contra a malária, uma doença responsável por parte considerável das mortes nos hospitais moçambicanos.

Moçambique é o país com a terceira maior percentagem (5 por cento) de casos de malária no mundo e o oitavo onde a doença mais mata (3 por cento do total de vítimas), segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A OMS aponta para uma estimativa entre 12.200 e 17.200 mortes provocadas por malária em 2017 em Moçambique, números em queda desde 2010, ano em que o intervalo variava entre 14.200 e 20.900 mortes.