Exposição com artistas plásticos lusófonos faz itinerância pela Turquia

A exposição “Lusofonias”, com artistas plásticos de Portugal, Brasil, Moçambique e Cabo Verde, vai fazer uma itinerância pela Turquia a partir de hoje, anunciou a Perve Galeria, em Lisboa.

A mostra, que passará primeiro por Istambul, onde ficará até domingo, no âmbito da Contemporary Istanbul Art Fair, conta com obras de artistas como Cruzeiro Seixas (Portugal), Fernando Lemos (Portugal/Brasil), Malangatana (Moçambique) e Manuel Figueira (Cabo Verde).

De acordo com a galeria, a exposição irá depois a Ancara, ficando patente nas galerias da Universidade de Bilkent, de 19 de setembro a 05 de outubro, dia em que se fará um ato simbólico de homenagem a todas as independências.

Esse ato será realizado através da exibição de obras realizadas por Manuel João Vieira e pelo coletivo português BorderLovers, acompanhando estes artistas a viagem da exposição à Turquia.

No âmbito desta itinerância, a Perve Galeria irá também apresentar um projeto que liga a arte portuguesa à chilena, com obras de João Ribeiro, Manuel João Vieira e do coletivo BorderLovers, de Pedro Amaral e de Ivo Bassanti, a par com obras de Aldo Alcota, Miguel Huerta e Ivan Villalobos.

Esta itinerância tem o apoio da Embaixada de Portugal em Ancara, do Instituto Camões e da feira de arte contemporânea de Istambul.

De acordo com o galerista Carlos Cabral Nunes, a exposição despertou também o interesse dos Emirados Árabes Unidos, através do ministro de Estado Zaki Nusseibeh, que nomeou um alto representante do país para “indagar as condições necessárias” à realização de “uma mostra ampla” da Coleção Lusofonias no âmbito da Expo Dubai 2020.