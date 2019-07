Exportações e importações aceleram para 8,7% e 14,7% em maio

As exportações portuguesas de bens aumentaram 8,7 por cento e as importações subiram 14,7 por cento em maio face ao mesmo mês de 2018, acelerando relativamente a abril, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em abril as exportações tinham progredido 3,1 por cento e as importações 11,4 por cento em termos homólogos e nominais.

Segundo as “Estatísticas do Comércio Internacional” do INE, a evolução de 8,7 por cento das exportações deveu-se sobretudo à evolução registada no comércio intra-União Europeia (UE), sendo de destacar o aumento nas exportações de material de transporte (+21,9 por cento), categoria que teve um contributo de +4,1 pontos percentuais para a taxa de variação homóloga total, “principalmente devido à exportação de ‘outro material de transporte’ (maioritariamente aviões)’.

Já as importações aumentaram 14,7 por cento em resultado da evolução registada em ambos os tipos de comércio, sendo de destacar o aumento das importações de ‘material de transporte’ (+27,4 por cento), em resultado principalmente da aquisição de ‘outro material de transporte (sobretudo aviões) e de ‘combustíveis e lubrificantes’ (+43,2 por cento), contribuindo com +4,7 pontos percentuais e +4,0 pontos percentuais, respetivamente, para a taxa de variação homóloga.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em maio as exportações aumentaram 9,9 por cento e as importações cresceram 11,8 por cento em termos homólogos (+4,6 por cento e +10,7 por cento, respetivamente, em abril de 2019).

No trimestre terminado em maio de 2019, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 5,6 por cento e 12,3 por cento face ao mesmo período de 2018 (+4,5 por cento e +11,2 por cento, pela mesma ordem, no trimestre terminado em abril de 2019).