Exportações de têxteis e vestuário aceleram em maio para subida homóloga de 3,7%

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário aumentaram 3,7 por cento em maio face ao mesmo período de 2018, registando a melhor evolução homóloga mensal deste ano e somando 2.270 milhões de euros desde janeiro, divulgou hoje a ATP.

Em comunicado, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) refere que os 2.270 milhões de euros exportados nos primeiros cinco meses do ano representam um crescimento de 1 por cento face ao mesmo período de 2018.

Até maio, as exportações de matérias têxteis cresceram 2,3 por cento e as de vestuário evoluíram 0,8 por cento, enquanto as exportações de têxteis-lar e outros produtos têxteis confecionados caíram 1,7 por cento em termos homólogos.

“Dentro das matérias têxteis, destaque para o aumento das exportações de pastas, feltros e artigos de cordoaria (mais 14,7 milhões de euros, ou seja, mais 13 por cento) e para as fibras sintéticas ou artificias descontínuas (acréscimo de 6,6 milhões de euros, correspondendo a mais 5,6 por cento)”, lê-se no comunicado.

Em sentido inverso, as exportações de matérias-primas em algodão, incluindo fios e tecidos, diminuíram 7,6 milhões de euros (-10 por cento) e as matérias-primas de lã, incluindo fios e tecidos, caíram 4,2 milhões de euros (-13 por cento).

Já as exportações de vestuário em tecido aumentaram 18,9 milhões de euros (mais 4,7 por cento), enquanto as de vestuário de malha diminuíram 8,2 milhões de euros (menos 0,9 por cento).

No período em análise, o saldo da balança comercial de têxteis e vestuário foi de 409 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 122 por cento.