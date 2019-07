Exportações de Cabo Verde aumentam quase 11% mas balança comercial mantém défice

As exportações cabo-verdianas aumentaram 10,8 por cento e as importações diminuíram 1,5 por cento no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2018, melhorando o saldo da balança comercial, que permanece deficitária, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com uma nota do INE cabo-verdiano, o défice da balança comercial fixou-se, no segundo trimestre, nos 17.737 milhões de escudos (160,5 milhões de euros), melhorando 2,5 por cento face ao período homólogo de 2018.

As exportações de Cabo Verde ascenderam, de abril a junho, a 1.644 milhões de escudos (14,8 milhões de euros), um aumento absoluto, neste período, de 160 milhões de escudos (1,4 milhões de euros), face ao segundo trimestre de 2018.

Segundo o relatório do INE, a Europa “continua sendo o principal parceiro de Cabo Verde”, tendo absorvido 97,4 por cento do total das exportações cabo-verdianas no segundo trimestre.

Espanha lidera a lista dos principais parceiros de Cabo Verde na zona económica europeia, representando, no mesmo período, o destino de 78 por cento do total das exportações.

Entre os produtos exportados por Cabo Verde, os preparados e conservas de peixe lideraram neste período, representando 63,1 por cento, enquanto os peixes, crustáceos e moluscos ocuparam o segundo lugar, com 15,5 por cento do total, seguido do vestuário, com um peso de 10,8 por cento.

Já as importações feitas por Cabo Verde desceram 1,5 por cento entre abril e junho, com Portugal a liderar entre os países de origem das compras cabo-verdianas. No segundo trimestre de 2019, Portugal obteve uma quota de 41,6 por cento das importações cabo-verdianas (um aumento homólogo de 0,5 pontos percentuais), que totalizaram no mesmo período 19.381 milhões de escudos (175 milhões de euros).

O estudo do INE refere que o continente europeu continua a ser, também, o principal fornecedor de Cabo Verde, com 80,8 por cento do total das importações cabo-verdianas.

De acordo com os indicadores do INE, Cabo Verde fechou 2018 com um défice na balança comercial de 69.195 milhões de escudos (626,5 milhões de euros).