Europa Explosão em hotel suíço onde trabalham portugueses faz seis feridos

Uma explosão de gás – seguida de incêndios – no Grand Hotel Zermatterhog, em Zermatt, na Suíça, provocou ao início da tarde desta sexta-feira seis feridos. A situação já foi controlada pelas autoridades.

De acordo com a imprensa local, cinco dos feridos são funcionários da unidade hoteleira de cinco estrelas, onde trabalham portugueses, e foram transportados para os hispitais de Sion, Viége e Zermatt.

As autoridades desconhecem ainda as causas para a explosão, mas revelaram que 43 bombeiros estiveram no local, apoiados por dois helicópteros e duas ambulâncias.

A rádio Rhône FM acrescenta que o hotel estava em obras e deveria abrir neste sábado. Dão conta de cinco a seis feridos, um deles em estado grave, mas que “ainda é muito cedo para ser preciso”, revelou o diretor do Grand Hotel Zermatterhog.

#explosiongazzermatt – développement : polices cantonale et municipale, 43 pompiers, 2 hélicoptères Air-Zermatt et 2 ambulances sont intervenus. Blessés médicalisés à Zermatt ou héliportés dans les hôpitaux de Viège et Sion. Hôtel évacué. Contrôle des pièces en cours. — Police Valais (@PoliceValais) 30 de novembro de 2018