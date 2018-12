Mundo Explosão de autocarro turístico faz várias vítimas no Cairo Por

A explosão de autocarro turístico no Cairo, no Egito, provocou esta sexta-feira pelo menos dois mortos e 12 feridos, confirmaram as autoridades a Associated Press.

De acordo com a publicação, tratou-se de um ataque com um engenho explosivo perto de uma estrada que leva às pirâmides de Gizé.

As primeiras informações, confirmadas pelo Ministério do Interior, dão conta da morte de dois turistas do Vietname e ainda pelo menos 12 feridos.

Sky News reports on an explosion that hit tourists bus south of Cairo https://t.co/VGupvCFIuR — Guy Elster (@guyelster) 28 de dezembro de 2018

BREAKING – Esplosione in un bus turistico vicino a #Giza, al Cairo. Questa la foto pubblicata da @Shorouk_News, a bordo ci sarebbero stati turisti provenienti dal Vietnam. Si parla di morti e feriti pic.twitter.com/ryNCXBjAQk — Giacomo Segantini (@JackSegantini) 28 de dezembro de 2018

[Em Atualização]