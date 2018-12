Pelo menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas na sequência da explosão de um engenho artesanal ocorrida hoje junto a um autocarro de turistas na zona das pirâmides de Gizé, perto do Cairo, informaram fontes oficiais egípcias.

As vítimas mortais são dois turistas vietnamitas, indicou o Ministério do Interior do Egito, num comunicado citado pelas agências internacionais.

A mesma fonte precisou que os feridos são turistas, o condutor do veículo e um guia turístico.