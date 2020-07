Cultura Bento Rodrigues entrevista ministra da Cultura após polémico ‘drink’ Por

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, trocou argumentos duros com Bento Rodrigues, jornalista da SIC, dias depois do polémico convite aos jornalistas para irem ‘tomar um ‘drink’”.

A governante pretendia centrar a entrevista nos apoios criados para o setor da Cultura no contexto da pandemia, mas acabou por demonstrar alguma revolta pela polémica que ela própria criou, na segunda-feira, ao desafiar os jornalistas para ‘tomar um drink’, durante um evento no Museu Nacional de Arte Antiga.

“Eu percebo que seja relevante tirar uma palavra do respetivo contexto, porque é uma palavra que tem piada nas redes sociais, circula bem, mas não é com esse nível de seriedade e responsabilidade que devemos tratar a gravidade do que está em causa”, reagiu a ministra.

Bento Rodrigues lembrou que essa “gravidade” é de tal ordem que há artistas a passar fome.

“Deixe-me terminar, eu dou as respostas”, cortou a ministra: “Os problemas são sérios e compete-nos a todos tratá-los com responsabilidade e seriedade”.

“Na segunda-feira, foi divulgado que o Estado comprou o trabalho de dezenas de artistas plásticos. Sabe há quantos anos o Estado não comprava trabalhos de artistas nacionais? Há 20”, disse então Graça Fonseca.

“Sabe que demos essa notícia, não sabe? A senhora ministra decidiu sair e beber um ‘drink’”, contrapôs o jornalista.

Nesta troca de argumentos, a governante afirmou ainda que não ficou “incomodada” com a pergunta da jornalista que motivou a resposta do ‘drink’.

“A sua colega jornalista não me incomoda. Faço relações públicas há 20 anos, aprendi a respeitar todos. Nenhum jornalista me incomoda”, garantiu Graça Fonseca.

Veja aqui os principais momentos da entrevista.