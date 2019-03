Excedente da balança comercial da zona euro cai para 193,4 mil milhões em 2018

A zona euro registou um excedente de 193,4 mil milhões de euros na balança do comércio externo de bens em 2018, abaixo do de 240,8 mil milhões de euros atingido no ano anterior, divulgou hoje o Eurostat.

No acumulado de 2018, as exportações da zona euro para o resto do mundo chegaram aos 2.277,6 mil milhões de euros, uma subida de 3,7 por cento face a 2017, e as importações fixaram-se nos 2.084,2 mil milhões de euros, mais 6,6 por cento do que em 2017, com um saldo positivo de 193,4 mil milhões de euros.

Já na União Europeia (UE), o saldo da balança comercial externa de bens registou um défice de 24,6 mil milhões de euros, depois de ter tido, em 2017, um excedente de 22,1 mil milhões de euros.

As exportações de bens da UE para países externos estabeleceram-se nos 1.955,7 mil milhões de euros (uma subida de 4,1 por cento face ao ano anterior) e as importações nos 1.980,4 mil milhões de euros (mais 6,6 por cento).

Em janeiro, segundo o gabinete estatístico europeu, a zona euro registou um excedente de 1,5 mil milhões de euros, acima do de 3,1 mil milhões de euros homólogos.

As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram, em janeiro, 2,5 por cento para os 183,4 mil milhões de euros e as importações 3,4 por cento para os 181,8 mil milhões de euros, face ao mesmo mês de 2018.

Já a balança comercial externa da UE viu o seu défice aumentar para os 24,9 mil milhões de euros, face aos 21,4 mil milhões de euros de janeiro de 2018.

As exportações da UE para o resto do mundo aceleraram 2,1 por cento em termos homólogos para os 153,6 mil milhões de euros em janeiro e as importações aumentaram 3,9 por cento para os 178,5 mil milhões de euros.