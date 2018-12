Ex-primeira-dama Michelle Obama destrona Hillary Clinton e é a mulher mais admirada nos EUA

A ex-primeira-dama Michelle Obama é atualmente a mulher mais admirada nos Estados Unidos, destronando a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton que durante 17 anos conquistou as preferências dos norte-americanos, segundo uma sondagem hoje publicada.

A sondagem assinada pela empresa norte-americana Gallup indica que o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) permanece, pelo 11.º ano consecutivo, como o homem mais admirado pelos seus concidadãos norte-americanos.

O atual chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, ocupa a segunda posição pelo quarto ano.

Esta sondagem é realizada anualmente pela Gallup desde 1946. A única exceção ocorreu em 1976.

Para o estudo do ano corrente, 1.025 norte-americanos foram consultados entre 03 a 12 de dezembro.

Michelle Obama, que está atualmente a realizar um périplo mundial para promover o seu livro de memórias “Becoming: A Minha História” (na versão portuguesa) que foi lançado em novembro passado, recolheu 15 por cento dos votos.

A ex-primeira-dama ficou à frente da apresentadora de televisão e empresária Oprah Winfrey (5 por cento), bem como de Hillary Clinton e da atual primeira-dama Melania Trump, que ficaram empatadas com 4 por cento dos votos.

Hillary Clinton liderou esta sondagem 22 vezes, incluindo os 17 anos consecutivos.

Do lado das personalidades masculinas, Barack Obama obteve 19 por cento dos votos, seguido de Donald Trump (13 por cento) e do papa Francisco e do antigo Presidente George W. Bush (2001-2009), que alcançaram a mesma votação (2 por cento).