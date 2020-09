Desporto Ex-dirigente de clube brasileiro esfaqueado mortalmente por antigo jogador Por

O presidente honorário do Nacional de Rolândia, José Danilson Alves de Oliveira, foi esfaqueado mortalmente por Vinicius Corsini, jogador que representou o clube brasileiro.

O suspeito, de 28 anos e que se encontra detido, abordou o dirigente ontem à noite (no Brasil), na cidade de Rolândia, de acordo com a imprensa brasileira.

Na sequência de uma discussão, o antigo jogador do Nacional de Rolândia esfaqueou repetidamente José Danilson.

Vinicius Corsini tentou fugir, mas foi detido por populares até à chegada da Polícia Civil.

José Danilson chegou a ser levado para o Hospital do Coração, em Londrina, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Sargento aposentado da Polícia Militar e antigo presidente do Nacional, José Danilson foi vice-presidente e vereador de Rolândia, entre 2013 e 2017.

“O município perdeu hoje um de seus ícones na política e no desporto. Danilson era presidente honorário do Nacional Atlético Clube, equipa de futebol mais longeva do norte do estado, que é a atual campeã da Taça Federação Paranaense de Futebol e que disputará um campeonato brasileiro após 20 anos de espera”, destacou a autarquia, em comunicado.

“Ele deixa um legado de amizade, respeito, admiração e muito trabalho por Rolândia”, assinalou ainda a Prefeitura.