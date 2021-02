Nas Notícias Ex-diretora do SEF confirmada em grupo de trabalho dos vistos Gold Por

Cristina Gatões, a ex-diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que se demitiu na sequência do escândalo da morte de Ihor Homeniuk, foi nomeada para um grupo de trabalho dos vistos Gold.

A nomeação foi confirmada hoje pelo próprio SEF, depois do Diário de Notícias ter avançado que Cristina Gatões iria integrar o grupo de trabalho que prepara a reestruturação do regime de vistos Gold.

Por decisão do diretor nacional, tenente-general Luis Botelho Miguel, a ex-diretora “integra um grupo de trabalho interno que analisa e vai propor medidas no âmbito do regime de autorização de residência para atividade de investimento”, confirmou o SEF, em comunicado.

A nomeação surgiu na mesma semana em que se iniciou o julgamento do processo de Ihor Homeniuk, cidadão ucraniano que morreu nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março de 2020. No processo, três inspetores do SEF respondem por homicídio.

Em dezembro de 2020, depois da morte de Ihor ter chegado às atenções mediáticas, Cristina Gatões demitiu-se da direção do SEF

A nomeação de Cristina Gatões para o grupo de trabalho dos vistos Gold já levou o Bloco de Esquerda a apresentar um requerimento para que Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, seja chamado a explicar-se no Parlamento.

Segundo a agência Lusa, o Ministério da Administração Interna não respondeu aos pedidos de esclarecimento.