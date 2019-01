Fórmula 1 Ex-diretor da equipa Porsche na McLaren Por

A equipa McLaren de Fórmula 1 acaba de se reforçar com a chegada do antigo chefe da Porsche no ‘Mundial’ de Resistência Andreas Seidl.

Depois de ter anunciado a sua saída do departamento de competição da marca de Weissach – onde foi responsável, entre outros, pelo programa LMP1 no WEC e em Le Mans – pensava-se que Seidl rumasse à Mercedes na F1. Mas agora o seu caminho conduz à equipa de Woking.

O alemão de 43 anos irá desempenhar as funções de Diretor, segundo um comunicado emitido hoje pela McLaren nas redes sociais. Zak Brown, o patrão da marca britânica, garantiu entretanto que Andreas Seidl “irá gerir a secção operacional e técnica” da equipa de Fórmula 1.

“Antes de mais é um passo importante no quadro do nosso plano para revitalizar a performance (a McLaren foi apenas sexta no ‘Mundial’ de construtores de 2018). Além disso, revitalizar com a experiência na liderança a nossa estrutura de F1 é um elemento fundamental da nossa estratégia a longo prazo, que consiste em desenvolver-nos noutras formas de automobilismo”, enfatiza o CEO da McLaren.