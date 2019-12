Motores Ex-campeão da IndyCar reforça Mazda nas 24 Horas de Daytona Por

Ryan Hunter-Reay vai ser um dois reforços da da Mazda Team Joest para as 24 Horas de Daytona, primeira prova do IMSA Sportscar que têm lugar no próximo mês de janeiro.

O ex-campeão da IndyCar Series (2012) vai dividir a condução do Mazda RT24-P # 55 com Jonathan Bomarito e com Harry Tincknell. Isto depois de já ter substituído o britânico na corrida de Mid-Ohio em 2019.

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2014, já disputou a mais longa da prova de resistência norte-americana em 2018, então aos comandos de um Cadillac DPi da Wayne Taylor Racing juntamente com Renger Van der Zande e Jordan Taylor.

Se Hunter-Reay, Bomarito e Tincknell vão estar aos comandos do Mazda # 55, no R24-P # 77 estarão Oliver Jarvis, Tristan Nuñez e Olivier Pla, sendo que o francês é o reforço deste segundo carro da Joest e um dos pilotos extra para a Michelin Endurance Cup, juntamente com Timo Bernhard, que este mês anunciou a sua retirada da competição ao mais alto nível.