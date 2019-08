Ex-campeã mundial e europeia dos 800 metros suspensa preventivamente por doping

A atleta bielorrussa Marina Arzamasova, ex-campeã mundial e europeia dos 800 metros, foi suspensa preventivamente por doping, depois de um teste positivo a uma nova substância utilizada por culturistas, foi hoje anunciado.

Marina Arzamasova, de 31 anos, conquistou o ouro nos 800 metros no Mundial de 2015, em Pequim, e sagrou-se campeã europeia em 2014, em Zurique. A atleta bielorrussa ficou ainda em sétimo lugar nos Jogos Olímpicos Rio2016.

A Unidade de Integridade do Atletismo (UIA), que notificou a atleta a um mês do início dos Mundiais, em Doha, no Qatar, refere que a substância detetada envolve o LGD-4033, mais conhecida por Ligandrol.

A droga, ainda em fase de desenvolvimento em ensaios clínicos para tratar condições de desgaste muscular, é supostamente usada em suplementos por culturistas, para aumentar a massa muscular com menos efeitos colaterais do que os esteroides.