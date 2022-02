Nas Notícias Eventos 2022: o que esperar deste mercado em ano de reencontros Por

(r.classen/Shutterstock.com)

Depois de muitos avanços e recuos, o largo alcance da vacinação e o surgimento de uma variante aparentemente menos perigosa que se tem propagado em larga escala imunizando uma parte importante da população portuguesa parecem ser os condimentos de um último e derradeiro avanço em direção ao alivio permanente das medidas de restrição tomadas em função da pandemia.

Se 2022 marcará o fim da pandemia tal como a conhecemos até aqui ainda é uma incógnita, mas tudo aponta para que a segunda metade deste ano será marcada por um regresso em força dos convívios sociais e dos múltiplos eventos (festivais, feiras, etc.) que marcavam a paisagem social e cultural portuguesa no pré-pandemia.

De março de 2020 até 2022 muita coisa mudou na estrutura dos eventos. Ao longo das fases mais criticas da pandemia, a opção dos organizadores passou por eventos puramente digitais, enquanto nos momentos de maior bonança, a adoção de modelos híbridos (digital e presencial) tornou-se a mais preponderante. Face ao aliviar das medidas restritivas esperadas para os próximos meses e já “semi-anunciadas” pelo governo e especialistas em saúde pública, várias perguntas podem ser colocadas em cima da mesa.

Qual será o modelo que os organizadores de eventos irão adotar este ano? Que tendências se preveem para esta indústria? Onde se realizarão os eventos? Estas são algumas dessas questões que ao longo das próximas linhas vamos tentar dar resposta porque, como afirma Madalena Reis, diretora de marketing e desenvolvimento do Centro Cultural de Belém (CCB), ao jornal Público, “2022 será o ano dos reencontros”.

Eventos: tendências para 2022

Como referimos anteriormente, o setor dos eventos passou por períodos extremamente turbulentos durante estes quase dois anos de pandemia, contudo os bons ventos que se esperar que 2022 sopre fazem os especialistas avançarem com a previsão que a taxa de crescimento anual desta indústria aumente 11,2% anualmente até 2028.

No entanto, para que esta taxa de crescimento se torne uma realidade e as organizações de eventos aproveitem este “ano de reencontros”, é importante que adoptem novos formatos e estejam atentas às principais tendências para o setor, tais como:

Brindes Promocionais

Brindes promocionais e úteis, como canetas, cadernos, pens, canecas, carregadores de telemóvel ou bidons personalizados, são produtos que apresentam uma maior probabilidade de “apego” por parte dos consumidores.

Por exemplo, quando alguém pega numa caneta para escrever ou veste uma camisola promocional para fazer jogging, a marca será apresentada, ainda que informalmente, a outras pessoas, o que contribuirá para a disseminação da imagem da empresa.

Assim, sempre que um brinde personalizado é utilizado, a imagem da sua empresa/maca chegará a mais pessoas afirmando-se, assim, como uma excelente ferramenta de Marketing de marca de baixo custo.

Para além disto, os brindes promocionais ajudam a construir um relacionamento mais próximo com os clientes e são úteis cartões-de-visita, uma que possibilitam a sua personalização com o logotipo e detalhes de contacto da sua empresa reforçando constantemente junto do seu possuidor não só a memória da sua empresa, como também a sua localização e contactos.

Experiências personalizadas, imersivas e interativas

Depois do digital ter tomado conta dos eventos durante uma boa parte da pandemia, com o fim de grande parte das restrições, novos formatos de eventos ganham protagonismo. Entre os mais proeminentes, contam-se as experiências imersivas e interativas, com o auxílio da realidade aumentada e ou da virtual.

Para além do toque digital nos eventos presenciais, a personalização da experiência terá lugar de destaque, uma vez que pode levar a que o evento seja lembrado como memorável. Esta customização pode passar por oferecer uma caneta com o nome ou adaptar os snacks ao grupo.

Eventos mais pequenos

Outra das grandes tendências para 2022 passa pela realização de eventos mais pequenos que não só permitam que as empresas poupem, como lhes permitirá realizar mais ações, o que em termos de visibilidade pode ser uma mais-valia.

Eventos presenciais, híbridos e online

Numa altura em que se prevê que os eventos presenciais voltem a ocupar o lugar que deixaram vago para o digital em 2020, a verdade é que o digital permite que o evento chegue a públicos mais alargados. Assim, a utilização dos três formatos (presencial, hibrido e online) será uma boa estratégia para as marcas alcançarem os seus objetivos.

Sustentabilidade

A sustentabilidade ambiental está definitivamente na ordem do dia e nem os eventos fogem a esta tendência. Na organização de um evento, as organizações devem pugnar por imporem medidas de poupança ambiental que podem ir dos materiais disponibilizados (evitando os descartáveis e os plásticos) aos brindes. Todos eles devem ser escolhidos a pensar no ambiente.