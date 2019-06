Motores Eurosport Events prolonga parceria para o WTCR Por

O Eurosport Events Ltd, promotor da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e a WSC Ltd, detentora dos regulamentos TCR, assinaram um novo acordo para a continuidade da competição.

Isto significa que o promotor ligado ao canal pan-europeu de desporto continuará a ser responsável pela competição mundial da categoria TCR, e que a parceria se estenderá também a uma futura competição com carros elétricos de turismo (ETCR).

O Eurosport Events Ltd anunciará futuramente mais detalhes sobre a nova competição, cujo nome não será necessariamente ETCR, bem como o seu formato, até porque tal carece de reuniões e debate com a Federação Internacional do Automóvel (FIA), que irá retificar a extensão do acordo entre o promotor e a WSC Ltd.