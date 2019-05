Motores Eurosport estreia programa dedicado ao automobilismo nacional Por

O Eurosport vai estrear na próxima segunda-feira, 27 de maio, o programa On Board. Um novo espaço dedicado ao desporto automóvel apoiado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Neste programa, com imagens ‘assinadas’ pela Movielight, vão ser mostrados resumos das principais especialidades do automobilismo nacional, desde os ralis à velocidade, passando pelo todo-o-terreno, a montanha, a velocidade, o karting e o trial 4×4, não ficando de fora troféus como o KIA Picanto GT Cup ou o Super Seven by Toyo Tires.

Todos os meses o On Board vai trazer as novidades do automobilismo português, a performance dos pilotos. Ao todo serão 50 minutos numa série de dez programas. O primeiro vai para o ar na segunda-feira pelas 21h30.

Segundo presidente da FPAK esta novidade surge na mesma linha estratégica que norteou outros acordos, nomeadamente com a Global Media ou o Porto Canal. “A divulgação das nossas modalidades é ponto de ordem. Acreditamos que este esforço financeiro será uma mais-valia para os pilotos, equipas, organizadores, marcas e também para os adeptos do desporto motorizados, que têm à disposição mais uma plataforma ara acompanhar a sua modalidade favorita”, explicou Ni Amorim.

Para Pedro Falé, da Movielight, “a continuação de divulgação em televisão do desporto automóvel é a grande aposta da Movielight” e o Europsport “é mais um ‘player’ de grande importância, só possível com o apoio da FPAK”, acreditando “que com mais este programa” se vai dar “um salto ainda maior na divulgação e conseguir um maior número de adeptos”.